У Раді показали заяву про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра
11:56, 12 квітня 2016Політика
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12 квітня народний депутат України Леонід Ємець оприлюднив заяву Арсенія Яценюка щодо відставки з посади прем'єр-міністра України.
REUTERS
Нардеп показав документ, датований 10 квітня, на своїй сторінці у Facebook.
"Відповідно до ст. 115 Конституції України та з метою подолання політичної кризи й відновлення діяльності коаліції заявляю про відтавку з посади прем'єр-міністра України", - йдеться у заяві Яценюка.
Читайте такожФракція партії Ляшка голосуватиме за відставку Яценюка, але не підтримає призначення ГройсманаНагадаємо, 10 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. "Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України", - заявив він, додавши, що у вівторок, 12 квітня, відповідне подання буде внесено на розгляд Верховної Ради.
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