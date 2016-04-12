У Раді показали заяву про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра

Нардеп показав документ, датований 10 квітня, на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до ст. 115 Конституції України та з метою подолання політичної кризи й відновлення діяльності коаліції заявляю про відтавку з посади прем'єр-міністра України", - йдеться у заяві Яценюка.

Читайте такожФракція партії Ляшка голосуватиме за відставку Яценюка, але не підтримає призначення ГройсманаНагадаємо, 10 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. "Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України", - заявив він, додавши, що у вівторок, 12 квітня, відповідне подання буде внесено на розгляд Верховної Ради.