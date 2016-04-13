Аваков пригрозив виходом НФ з переговорів по Кабміну: "Нехай формують все самі"

Як розповів ЛІГА.net міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який брав участь у переговорному процесі вночі в Адміністрації президента, балансу досягти так і не вдалося.

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Також заплановано засідання фракції Народного фронту, де члени команди прем'єра будуть вирішувати, чи залишатися в переговорах, і, більше того - чи треба залишатися в складі уряду.

"Вірогідність виходу висока. Нехай формують все самі", - сказав міністр.

Як пояснили в команді Арсенія Яценюка, балансу на переговорах досягти не вдалося через кадрові вимоги команди Петра Порошенка. У Народному фронті поведінку президентської лінії охарактеризували словами "тупі", "безнадійні", а також деякими нецензурними виразами.

"З високою ймовірністю ми вийдемо зі складу уряду", - заявив міністр.

Раніше голова фракції БПП в парламенті Юрій Луценко заявив, що в результаті нічних переговорів в АП нібито були узгоджені кандидат у прем'єри і складу уряду.

"Опівночі ознаки розуму відвідали і наші пагорби. Кандидат у прем'єри і склад уряду узгоджені", - сказав Луценко.