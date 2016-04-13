Луценко заявив про погодження нового складу уряду

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Юрій Луценко.

"Опівночі ознаки розуму відвідали і наші пагорби. Кандидат в Прем'єри і склад Уряду погоджено", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем’єр-міністром України стане Гройсман.