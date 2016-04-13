Сьогодні ВР планує посилити відповідальність за пошкодження нафтопроводів (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд законопроекту щодо поводження з небезпечними відходами, а також законопроекту щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами.

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Крім того, планується розглянути зміни до Кримінального кодексу щодо криміналізації контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

На порядку денному нічого не йдеться про можливість розгляду сьогодні питань щодо змін в уряді.