Сьогодні ВР планує посилити відповідальність за пошкодження нафтопроводів (подію завершено)

10:07, 13 квітня 2016
Політика
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Сьогодні Верховна Рада планує внести зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд законопроекту щодо поводження з небезпечними відходами, а також законопроекту щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами.

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Крім того, планується розглянути зміни до Кримінального кодексу щодо криміналізації контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

На порядку денному нічого не йдеться про можливість розгляду сьогодні питань щодо змін в уряді.

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