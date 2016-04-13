Касько сьогодні оберуть запобіжний захід, ГПУ буде просити про арешт - нардеп
Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук повідомив, що депутати вирішили взяти на поруки екс-заступника генерального прокурора України Віталія Касько.
Про це Мосійчук написав на своїй сторінці у Facebook.
“Щойно разом з колегами, як народний депутат, підписали заяву про взяття на поруки екс-заступника генпрокурора Віталія Каська”, - йдеться у дописі.
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Мосійчук також зазначив, що сьогодні Каську обиратимуть запобіжний захід.
“Кажуть, ГПУ проситиме суд помістити Каська під варту”, - додав парламентарій.
У коментарі УНІАН Мосійчук уточнив, що йдеться про 10-15 депутатів з різних фракцій. Зокрема, це позафракційні депутати Олександр Дубінін та Андрій Денисенко, а також представники “Блоку Петра Порошенка”.
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.
У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні свідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Сам Касько заявляє, що Генпрокуратура сфабрикувала справу стосовно нього, чим намагається його дискредитувати.