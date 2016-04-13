ГПУ досі належним чином не викликала на допит Каська - адвокат

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Андрій Стельмащук.

"Від імені захисту Віталія Каська повідомляю, що до цього часу Генеральна прокуратура України не спромоглася повідомити Віталія про виклик на допит у передбачений законом спосіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому Стельмащук зазначив, що розміщена на сайті ГПУ інформація про начебто виклик на допит не є повідомленням про виклик.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську зачитали підозру у скоєнні злочину.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні свідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

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Як стверджують у ГПУ, повідомлено про підозру з дотриманням всіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська в статусі адвоката. У зв'язку з чим підозра підписана заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні свідомо підробленого документа», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Сам Касько заявляє, що Генпрокуратура сфабрикувала справу стосовно нього, чим намагається його дискредитувати.