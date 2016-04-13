Торги за крісла у новому Кабміні: БПП досі не може визначитись із двома міністрами
Лише дві кандидатури у Кабінеті міністрів поки залишаються не визначеними.
Про це розповів керівник фракції БПП Юрій Луценко, пише Українська правда.
Мова йде про керівника Мінпаливенерго та Міністерства охорони здоров'я.
"По Мінпаливенерго фракція наполягає на кандидатурі Ігоря Насалика. І президент, і майбутній прем'єр вагаються, бо хочуть, щоб людина була з чистою репутацією", - пояснив Луценко.
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Він нагадав, що Насалик "має великий бізнес і політичну біографію, в нього був бізнес з Петром Димінським".
"Але він енергетик. Тому фракція підтримує його дуже сильно і буде на ньому наполягати", - наголосив Луценко і додав, що "один відомий енергоолігарх вже почав війну компроматів на тих, хто приймає рішення".
"Що стосується МОЗ, то я підозрюю, що це може бути єдина незаповнена посада на момент голосування", - зазначив Луценко.
Він підтвердив, що директор Націнституту хірургії ім Шалімова Олександр Усенко відмовився від посади.
"На мою думку, це має бути не медик, а хтось з свідомих діячів, бо ми не вийдемо з того глухого кута ніколи", - зазначив Луценко.