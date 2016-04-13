Торги за крісла в Кабміні: ЗМІ показали узгоджений склад нового уряду

Учасникам консультацій вдалося узгодити майже весь склад майбутнього Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом, передає DT.UA, посилаючись на джерела.

Першим віце-прем'єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі стане представник президента у ВР Степан Кубів. Його заступниками збираються призначити Юлію Ковалів і Максима Нефьодова.

Віце-прем'єром із соціальних питань стане Павло Розенко, віце-прем'єром з євроінтеграції – Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єром з питань АТО і окупованих територій – Володимир Кістіон.

Віце-прем'єром з реформ збираються призначити Дмитра Шимківа, віце-прем'єром з гуманітарних питань залишиться В'ячеслав Кириленко.

Міністерство фінансів очолить Олександр Данилюк, його першим заступником стане Оксана Маркарова.

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Арсен Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ, Павло Петренко – міністра юстиції, Степан Полторак – міністра оборони, Павло Клімкін – міністра закордонних справ, Юрій Жданов – міністра молоді та спорту, Юрій Стець – міністра інформаційної політики.

Міністерство соціальної політики очолить Андрій Рева, Мінекології – Остап Семерак, Міносвіти – Лілія Гриневич, МінАПК – Тарас Кутовий, Мінінфраструктури – Володимир Омелян, Мінкультури – Євген Нищук, Мінрегіонбуд – Геннадій Зубко.

Міністром Кабміну стане Олександр Саєнко. Кандидатури на посади міністра палива та енергетики і міністра охорони здоров'я поки не узгоджені.

За даними джерел DT.UA, умова, яку висуває Володимир Гройсман, – це мають бути незаплямовані люди, здатні проводити реформи. "Невиправдано велика кількість віце-прем'єрів пояснюється тим, що уряд коаліційний і є продуктом компромісу. А компроміс не завжди буває лаконічним", - заявило високопоставлене джерело.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем'єр-міністром України стане Гройсман.