До Ради прибув Порошенко та члени Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, частина депутатів у сесійному залі привітала його оплесками.

Також у сесійній залі присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Читайте такожСьогодні Рада розгляне формування нового складу Кабміну (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, у залі присутні чинні міністри і деякі з тих представників уряду, яких планується призначити у новий склад Кабміну на посади міністрів.