До Ради прибув Порошенко та члени Кабміну
10:31, 14 квітня 2016Політика
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До Верховної Ради прибув президент України Петро Порошенко.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, частина депутатів у сесійному залі привітала його оплесками.
Також у сесійній залі присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
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Як передає кореспондент УНІАН, у залі присутні чинні міністри і деякі з тих представників уряду, яких планується призначити у новий склад Кабміну на посади міністрів.
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