У Раді зареєстровано проекти постанов про звільнення членів Кабміну та формування складу уряду

У Верховній Раді зареєстровано проекти постанов "Про звільнення з посад членів Кабінету міністрів" та "Про формування складу Кабінету міністрів" (внесені головою ВР Володимиром Гройсманом), а також проект постанови "Про Кабінет міністрів".

Авторами проекту постанови «Про Кабінет міністрів» є голови фракцій «БПП» Юрій Луценко та «Народний фронт» Максим Бурбак. Читайте такожНа посаду міністра економіки претендують Кубів, Ковалів і Нефьодов - джерело Водночас тексти документів наразі відсутні на сайті. Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР має голосувати за рішення щодо зміни керівництва Верховної Ради і нового уряду.

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