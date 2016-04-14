Прем'єра вирішили звільнити і призначити однією постановою (документ)

Фото документа оприлюднив народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

У постанову включено одразу три питання: про відставку з посади прем’єра Яценюка, відкликання постанови від 16 лютого про визнання діяльності Кабміну незадовільною та про призначення новим головою уряду Гройсмана.

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"На руки видали постанову: відправити у відставку Арсенія Яценюка, визнати, що помилилися, коли думали, що він працював погано і тут же призначити прем'єр-міністрів Володимира Гройсмана. Все - в одному документі", - розповів нардеп.