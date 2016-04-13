У "Народному фронті" впевнені, що завтра Рада проголосує за зміну керівництва парламенту і про новий Кабмін

Таку впевненість висловив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в коментарі журналістам після засідання фракцій БПП і "Народного фронту".

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Бурбак зауважив, що на засіданні було проголосовано рішення щодо передачі президенту України подання щодо призначення на посаду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

“Впевнений, що завтра вранці, у першій половині дня, ми зможемо таки проголосувати дуже важливі рішення. Перше — це обрання спікера Верховної Ради. Коаліція підтримала Андрія Парубія на посаду спікера. Друге — це обрання першим віце-спікером Ірину Геращенко. Це також підтримала коаліція”, - сказав депутат.

Після цього планується розглянути постанову щодо задоволення відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, також щодо скасування рішення про визнання незадовільною діяльністю уряду від 16 лютого.

“І потім — про призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України”, - зазначив депутат і додав, що “має надію”, що після цього буде проголосовано склад Кабміну та програма дій уряду.

Водночас, Бурбак надав журналістам список кандидатів до складу Кабміну. Згідно зі списком, народний депутат, представник президента в парламенті Степан Кубів пропонується на посаду першого віце-прем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі; народний депутат, перший заступник голови комітету ВР у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе - на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; міністр соціальної політики Павло Розенко - на посаду віце-прем'єр-міністра з питань соціальної політики; віце-прем'єр-міністр - міністр культури В'ячеслав Кириленко - на посаду віце-прем'єр-міністра. Перший заступник керівника апарату — керуючий справами Володимир Кістіон – на посаду віце-прем'єр-міністра з питань окупованих територій та тимчасово переміщених осіб; віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко пропонується на посаду (віце-прем'єр-міністра), міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Керівник секретаріату голови ВР Олександр Саєнко є кандидатом на посаду міністра Кабінету міністрів; заступник голови адміністрації президента Олександр Данилюк - на посаду міністра фінансів.

Міністр оборони Степан Полторак, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції України Павло Петренко, міністр інформаційної політики Юрій Стець та міністр молоді та спорту Ігор Жданов зберігають свої посади у новому уряді.

На посаду міністра освіти та науки пропонується народний депутат, голова комітету ВР з питань науки і освіти Лілія Гриневич; на посаду міністра соціальної політики - заступник Вінницького міського голови Андрій Рева; на посаду міністра екології та природних ресурсів - народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань європейської інтеграції Остап Семерак.

На посаду міністра аграрної політики та продовольства запропоновано народного депутата, голову комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин Тараса Кутового.

Заслужений артист України Євген Ніщук пропонується на посаду міністра культури, а в. о. міністра інфраструктури Володимир Омелян - на посаду міністра інфраструктури. Голова Агентства з питань АТО Вадим Черниш пропонується на посаду міністра з питань окупованих територій та тимчасово переміщених осіб. Народний депутат з фракції БПП Ігор Насалик пропонується на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Очільника Міністерства охорони здоров'я поки не визначено.

Як повідомляв УНІАН, раніше, сьогодні, 13 квітня, фракція "Народний фронт" висунула ряд умов щодо процедури ухвалення кадрових рішень під час голосування за призначення складу уряду та прем'єр-міністра.

За словами першого заступника голови фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука, позиція "Народного фронту" полягає у тому, що парламент однією постановою голосує за звільнення Володимира Гройсмана з посади голови ВР і призначення на цю посаду Андрія Парубія.

"А наступною постановою ми будемо голосувати за зняття Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра, скасування постанови про недовіру уряду і третім пунктом в цій же постанові - призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром", - сказав Тетерук.