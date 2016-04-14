Рада призначила Парубія головою парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 284 народних депутати з 359 зареєстрованих в сесійній залі.

Від «Блоку Петра Порошенка» за це рішення проголосували 136 депутатів, від «Народного фронту» - 78, від «Самопомочі» - 19, від Радикальної партії - 20, від «Батьківщини» - 14.

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Водночас представники «Опозиційного блоку» та груп «Відродження» і «Воля народу» не дали жодного голосу за призначення Парубія.

Відповідною постановою одночасно із призначенням Парубія передбачається його відкликання з посади першого заступника голови парламенту.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила президентську постанову про призначення голови ВР Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. За це проголосували 257 депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі. Цією ж постановою Арсенія Яценюка було звільнено з посади прем'єр-міністра.