Рада звільнила Яценюка та призначила Гройсмана прем'єр-міністром

11:35, 14 квітня 2016
Політика
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оновлено

Верховна Рада України призначила спікера парламенту Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Гройсман принимает поздравления / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 257 депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

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Гройсман подякував всім депутатам за роботу та зазначив, що цей парламент був і залишається результативним.

«Ми будемо спільно формувати рішення на користь держави, нам буде нелегко, але я знаю, що ми здатні це зробити… Хочу побажати нам спільного якісного майбутнього», - підкреслив новообраний глава уряду.

Скріншот відеотрансляції

Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі праламенту Яценюк попросив депутатів підтримати його відставку.

Після виступу з трибуни парламенту під вигуки фракції "Народний фронт" "Молодець!" Яценюк пройшов через всю сесійну залу до виходу і залишив її.

Нагадаємо, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з поста прем'єр-міністра України.

На зборах коаліції президенту України Петру Порошенку офіційно була запропонована кандидатура Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України. За дане рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.

Крім того, учасникам консультацій вдалося узгодити майже весь склад майбутнього Кабінету міністрів на чолі з Гройсманом.

Довідка УНІАН. Гройсман 27 листопада 2014 року був обраний головою Верховної Ради України 8-го скликання. Раніше він займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (27 лютого - 27 листопада 2014 року); з 2006 по 2014 рік – міський голова Вінниці.

Яценюк з заключним словом в Раді
Яценюк з заключним словом в Раді /  © REUTERS
Яценюк просить нардепів прийняти його відставку
Яценюк просить нардепів прийняти його відставку /  © REUTERS
Останні хвилини прем'єрства Яценюка
Останні хвилини прем'єрства Яценюка /  © УНІАН
Нардепи проводжають Яценюка
Нардепи проводжають Яценюка /  © УНІАН
Яценюк перед відставкою
Яценюк перед відставкою /  © УНІАН
Яценюк перед відставкою
Яценюк перед відставкою /  © УНІАН
Депутати аплодують Яценюку
Депутати аплодують Яценюку /  © УНІАН
Нардепи проводжають Яценюка
Нардепи проводжають Яценюка /  © УНІАН
Яценюк перед відставкою
Яценюк перед відставкою /  © УНІАН
Яценюк в урядовій ложі в Раді
Яценюк в урядовій ложі в Раді /  © УНІАН
Урядова ложа в парламенті
Урядова ложа в парламенті /  © УНІАН
Порошенко представляє Гройсмана у Раді
Порошенко представляє Гройсмана у Раді /  © УНІАН
Порошенко просить нардепів підтримати Гройсмана
Порошенко просить нардепів підтримати Гройсмана /  © УНІАН
Порошенко після виступу в Раді
Порошенко після виступу в Раді /  © УНІАН
Нардепи Кононенко та Пашинський
Нардепи Кононенко та Пашинський /  © УНІАН
Гройсман виступає перед голосуванням
Гройсман виступає перед голосуванням /  © REUTERS
Гройсман просить нардепів підтримати його кандидатуру
Гройсман просить нардепів підтримати його кандидатуру /  © REUTERS
Гройсман в Раді
Гройсман в Раді / 
Гройсман розповідає про свої плани на новій посаді
Гройсман розповідає про свої плани на новій посаді /  © УНІАН
Нардепи слухають виступ Гройсмана
Нардепи слухають виступ Гройсмана /  © REUTERS
Нардепи аплодують Гройсману після обрання прем'єром
Нардепи аплодують Гройсману після обрання прем'єром /  © УНІАН
Гройсман - прем'єр
Гройсман - прем'єр /  © УНІАН
Гройсман - прем'єр
Гройсман - прем'єр /  © REUTERS
Порошенко вітає Гройсмана з призначенням
Порошенко вітає Гройсмана з призначенням /  © УНІАН
Гройсман приймає привітання
Гройсман приймає привітання /  © УНІАН
Гройсман і Парубій
Гройсман і Парубій /  © УНІАН
Парубій вітає Гройсмана
Парубій вітає Гройсмана /  © УНІАН
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана /  © Скріншот з телеефіру
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана за фракціями
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана за фракціями /  © Twitter Борислава Березы
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