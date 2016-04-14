Рада звільнила Яценюка та призначила Гройсмана прем'єр-міністром

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 257 депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

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Гройсман подякував всім депутатам за роботу та зазначив, що цей парламент був і залишається результативним.

«Ми будемо спільно формувати рішення на користь держави, нам буде нелегко, але я знаю, що ми здатні це зробити… Хочу побажати нам спільного якісного майбутнього», - підкреслив новообраний глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі праламенту Яценюк попросив депутатів підтримати його відставку.

Після виступу з трибуни парламенту під вигуки фракції "Народний фронт" "Молодець!" Яценюк пройшов через всю сесійну залу до виходу і залишив її.

Нагадаємо, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з поста прем'єр-міністра України.

На зборах коаліції президенту України Петру Порошенку офіційно була запропонована кандидатура Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України. За дане рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.

Крім того, учасникам консультацій вдалося узгодити майже весь склад майбутнього Кабінету міністрів на чолі з Гройсманом.

Довідка УНІАН. Гройсман 27 листопада 2014 року був обраний головою Верховної Ради України 8-го скликання. Раніше він займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (27 лютого - 27 листопада 2014 року); з 2006 по 2014 рік – міський голова Вінниці.