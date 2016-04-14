Генпрокуратура просить суд арештувати Каська із заставою у сумі 1,8 мільйона

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання зачитали на судовому засіданні прокурори Дмитро Макаров та Андрій Паршутін.

"Прошу застосувати відносно підозрюваного Каська Віталія Вікторовича... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень" - заявили прокурори.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 13 квітня, Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри і подала до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Раніше прокурор ГПУ Владислав Куценко запевняв, що повідомлення про підозру Каську вручили відповідно до закону, з дотриманням усіх необхідних процедур.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, шляхом обману заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.