Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Каську (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання веде слідчий суддя Олег Білоцерковець.

"Судове засідання оголошується відкритим", - сказав Білоцерковець.

На початку засідання суду адвокати Каська заявили відвід прокурорам. Захист вважає, що у прокурорів немає повноважень представляти сторону обвинувачення на судовому засіданні.

Сторону захисту представляє група адвокатів разом з Миколою Сірим, Олександром Лисаком, Оксаною Томчук, Андрієм Богданом та іншими.

На засіданні суду присутні народні депутати Сергій Лещенко, Віктор Чумак, Світлана Заліщук, Оксана Сироїд, Мустафа Найєм, В'ячеслав Константиновський, Семен Семенченко та інші.

Також на засідання прийшла уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, громадські активісти, представники юридичних кіл і адвокатських об'єднань.

На вулиці біля будівлі Печерського райсуду (на Хрещатику) проходить мітинг на підтримку Каська. Його учасники з мегафона закликають: "Руки геть від Каська!".

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Касько підозрюється у набутті права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними Генпрокуратури, Касько незаконно, у тому числі з використанням підроблених документів, шляхом обману заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим заподіяв шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на одержання житла у першу чергу, відзначили в ГПУ.

13 квітня Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри і подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Раніше прокурор ГПУ Владислав Куценко запевняв, що повідомлення про підозру Каську вручили у відповідності з законом, з дотриманням усіх необхідних процедур.