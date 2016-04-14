Народний фронт і БПП дали усього 206 голосів за Гройсмана-прем'єра (пофракційне голосування)

12:31, 14 квітня 2016
Політика
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"НФ" і "БПП" дали лише 206 голосів за призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України. Решту голосів дали позафракційні, "Воля народу" і "Партія Відродження".

REUTERS

Нардеп Юрій Береза оприлюднив пофракційне голосування за ухвалення нового прем'єр-міністра України. 

Так, за кандидатуру Володимира Гройсмана віддали голоси: 

Позафракційні - 11 

"Народний фронт" - 75 

"БПП" - 131 

"Самопоміч" - 0 

"Опозиційний блок" - 0 

"Радикальна партія" - 1 

"Батьківщина" - 0 

"Воля народу" - 16 

"Партія Відродження" - 23

Пізніше глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко наголосив, що один голос від його політсили - це голос "тушки" Артема Вітка,  який вийшов з фракції у вересні 2015 року. 

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Береза, своєю чергою, вказав, що реальна коаліція виглядає так: у "БПП" і "НФ" лише 206 голосів. "Воля Народу" та "Відродження" дали 39 голосів. 

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