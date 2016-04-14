Народний фронт і БПП дали усього 206 голосів за Гройсмана-прем'єра (пофракційне голосування)

Нардеп Юрій Береза оприлюднив пофракційне голосування за ухвалення нового прем'єр-міністра України.

Так, за кандидатуру Володимира Гройсмана віддали голоси:

Позафракційні - 11

"Народний фронт" - 75

"БПП" - 131

"Самопоміч" - 0

"Опозиційний блок" - 0

"Радикальна партія" - 1

"Батьківщина" - 0

"Воля народу" - 16

"Партія Відродження" - 23

Вот и реальная коалиция. У БПП и НФ лишь 206 голосов. "Воля Народа" и "Видродженя" дали 39 голосов. pic.twitter.com/uGgooHnXys — Borislav Bereza (@UkrBereza) April 14, 2016

Пізніше глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко наголосив, що один голос від його політсили - це голос "тушки" Артема Вітка, який вийшов з фракції у вересні 2015 року.

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Береза, своєю чергою, вказав, що реальна коаліція виглядає так: у "БПП" і "НФ" лише 206 голосів. "Воля Народу" та "Відродження" дали 39 голосів.