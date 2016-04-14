Геращенко призначили першим заступником голови парламенту
12:46, 14 квітня 2016Політика
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Верховна Рада України призначила народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірину Геращенко на посаду першого заступника голови парламенту.
Низка депутатів привітала її квітами / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів із 355 зареєстрованих в сесійній.
Після призначення Геращенко низка депутатів привітала її квітами, в тому числі новообраний прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила президентську постанову про призначення голови ВР Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. За це проголосували 257 депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі. Цією ж постановою Арсенія Яценюка було звільнено з посади прем'єр-міністра.
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