Гройсман планує протягом місяця представити покроковий план роботи уряду

Про це він сказав, виступаючи в парламенті.

При цьому новий прем'єр закликав депутатів взяти активну участь у розробці таких планів. Крім того, він заявив, що поставить відповідні завдання кожному міністру нового уряду вже на першому засіданні Кабміну.

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Раніше Гройсман підкреслив, що ключовими завданнями нового уряду стануть відновлення економічного зростання та повернення довіри суспільства до влади.