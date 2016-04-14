Як у Раді голосували за відставку Яценюка і прем'єрство Гройсмана (фоторепортаж)

За відповідне рішення проголосували 257 депутатів з 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням Яценюк виступив з "прощальною" промовою, а Гройсман попросив парламент підтримати свою кандидатуру, назвавши основні напрямки своєї роботи на новій посаді.

Також в Раді був присутній президент України Петро Порошенко, який закликав парламент підтримати кандидатуру Гройсмана.