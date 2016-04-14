Як у Раді голосували за відставку Яценюка і прем'єрство Гройсмана (фоторепортаж)

12:50, 14 квітня 2016
Політика
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Сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра і призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана.

Яценюк перед отставкой / фото УНИАН

За відповідне рішення проголосували 257 депутатів з 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням Яценюк виступив з "прощальною" промовою, а Гройсман попросив парламент підтримати свою кандидатуру, назвавши основні напрямки своєї роботи на новій посаді.

Також в Раді був присутній президент України Петро Порошенко, який закликав парламент підтримати кандидатуру Гройсмана.

Яценюк з заключним словом в Раді
Яценюк з заключним словом в Раді /  © REUTERS
Яценюк просить нардепів прийняти його відставку
Яценюк просить нардепів прийняти його відставку /  © REUTERS
Останні хвилини прем'єрства Яценюка
Останні хвилини прем'єрства Яценюка /  © УНІАН
Нардепи проводжають Яценюка
Нардепи проводжають Яценюка /  © УНІАН
Яценюк перед відставкою
Яценюк перед відставкою /  © УНІАН
Яценюк перед відставкою
Яценюк перед відставкою /  © УНІАН
Депутати аплодують Яценюку
Депутати аплодують Яценюку /  © УНІАН
Нардепи проводжають Яценюка
Нардепи проводжають Яценюка /  © УНІАН
Яценюк перед відставкою
Яценюк перед відставкою /  © УНІАН
Яценюк в урядовій ложі в Раді
Яценюк в урядовій ложі в Раді /  © УНІАН
Урядова ложа в парламенті
Урядова ложа в парламенті /  © УНІАН
Порошенко представляє Гройсмана у Раді
Порошенко представляє Гройсмана у Раді /  © УНІАН
Порошенко просить нардепів підтримати Гройсмана
Порошенко просить нардепів підтримати Гройсмана /  © УНІАН
Порошенко після виступу в Раді
Порошенко після виступу в Раді /  © УНІАН
Нардепи Кононенко та Пашинський
Нардепи Кононенко та Пашинський /  © УНІАН
Гройсман виступає перед голосуванням
Гройсман виступає перед голосуванням /  © REUTERS
Гройсман просить нардепів підтримати його кандидатуру
Гройсман просить нардепів підтримати його кандидатуру /  © REUTERS
Гройсман в Раді
Гройсман в Раді / 
Гройсман розповідає про свої плани на новій посаді
Гройсман розповідає про свої плани на новій посаді /  © УНІАН
Нардепи слухають виступ Гройсмана
Нардепи слухають виступ Гройсмана /  © REUTERS
Нардепи аплодують Гройсману після обрання прем'єром
Нардепи аплодують Гройсману після обрання прем'єром /  © УНІАН
Гройсман - прем'єр
Гройсман - прем'єр /  © УНІАН
Гройсман - прем'єр
Гройсман - прем'єр /  © REUTERS
Порошенко вітає Гройсмана з призначенням
Порошенко вітає Гройсмана з призначенням /  © УНІАН
Гройсман приймає привітання
Гройсман приймає привітання /  © УНІАН
Гройсман і Парубій
Гройсман і Парубій /  © УНІАН
Парубій вітає Гройсмана
Парубій вітає Гройсмана /  © УНІАН
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана /  © Скріншот з телеефіру
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана за фракціями
Результати голосування за відставку Яценюка і призначення Гройсмана за фракціями /  © Twitter Борислава Березы

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