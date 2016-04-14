Як у Раді голосували за відставку Яценюка і прем'єрство Гройсмана (фоторепортаж)
12:50, 14 квітня 2016Політика
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Сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра і призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана.
Яценюк перед відставкою / фото УНІАН
За відповідне рішення проголосували 257 депутатів з 390 зареєстрованих у сесійній залі.
Перед голосуванням Яценюк виступив з "прощальною" промовою, а Гройсман попросив парламент підтримати свою кандидатуру, назвавши основні напрямки своєї роботи на новій посаді.
Також в Раді був присутній президент України Петро Порошенко, який закликав парламент підтримати кандидатуру Гройсмана.
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