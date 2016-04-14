Касько заявляє, що більшість його колишніх підлеглих вже не працюють у ГПУ через тиск

Як передає кореспондент УНІАН, про це Касько сказав на засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура пропонує суду заарештувати Каська з визначенням застави у розмірі 1,8 млн грн.

Як наголосив Касько, йому соромно, що разом з іншим колишнім заступником генпрокурора Давідом Сакварелідзе їм "не вдалося змінити обличчя прокуратури".

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"Я хотів би сказати, що Касько і Сакварелідзе вже не працюють у прокуратурі. Прокуратура тепер очистилася від людей, і я сьогодні заслухав клопотання про те, що я собою представляю, що я буду вчиняти злочини, буду виривати сторінки, буду впливати на свідків, на своїх колишніх товаришів... Мої колишні підлеглі - на них зараз так тиснуть, що вже більшість з них не працює в прокуратурі, а решта або знаходяться під скороченням, або їм пояснюють: ще трохи тут побудете, і ми вас виженемо тільки за те, що ви віталися з Каськом у коридорі", - наголосив він.

За словами Каська, йому прикро дивитися на те, що зараз здійснює прокуратура.

Касько висловив сподівання, що колись ситуація зміниться, а прокуратура стане тим органом, який існує в будь-якій цивілізованій державі.

Екс-заступник генпрокурора висловив сподівання, що його переслідування припиниться і він із Сакварелідзе та іншими людьми, які хочуть змінити країну, будуть допомагати здійснювати зміни в органах прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними Генпрокуратури, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.

13 квітня Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри і подала до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.