Каська підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та підробці документів

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому заступнику генпрокурора Віталію Каську у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Читайте такожПроти слідчих у справі "діамантових прокурорів" розгорнуто інформаційну кампанію - Касько

Зазначається, що про підозру повідомлено з дотриманням усіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська у статусі адвоката. У зв'язку з цим підозру підписано заступником генерального прокурора.

«Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошується, що Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, шляхом обману заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв.м, що знаходиться на бульварі Дружби Народів у місті Києві, ринкова вартість якої на момент вчинення злочинів становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання жилих приміщень у першу чергу.

Читайте такожУ ГПУ заявляють, що підозру Каську було зачитано і вручено згідно із законом

В ГПУ нагадали, що Департаментом з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генпрокуратури здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що працівник ГПУ Касько шляхом вчинення шахрайства, а саме надання неправдивої інформації про відсутність постійного житла у Києві та завищення фактичної кількості членів своєї сім’ї, упродовж 2003-2016 років незаконно заволодів квартирами, розташованими на території столиці.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.