Генсек РЄ вітає нового прем'єра та сподівається на негайне відновлення процесу реформ

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ягланда було розповсюджено у четвер прес-службою Ради Європи.

“Я вітаю ухвалення Верховною Радою нового уряду України на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом після того, як була оновлена парламентська коаліція. Я сподіваюсь, що новий уряд разом з президентом і парламентом негайно відновлять роботу з ключових реформ у світлі демократичних перетворень", - заявив генсек РЄ.

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На його переконання, для досягнення політичної та соціально-економічної стабільності і відновлення довіри українського народу необхідні рішуча боротьба з корупцією, реформа судової системи та прокуратури, а також ефективна децентралізація.