Новий Кабмін провів перше засідання і визначив першочергові завдання
20:03, 14 квітня 2016Політика
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Новообраний Кабінет міністрів провів перше засідання і визначив свої першочергові завдання.
Новий Кабінет міністрів провів перше урядове засідання / УНІАН
Про це повідомив у "Tвіттері" прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.
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"Новий Кабінет міністрів провів перше урядове засідання. Обговорили організаційні моменти, першочергові кроки", - написав Столярчук.
Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі з Володимиром Гройсманом, а також затвердила програму роботи уряду.
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