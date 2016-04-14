Новий Кабмін провів перше засідання і визначив першочергові завдання

Новообраний Кабінет міністрів провів перше засідання і визначив свої першочергові завдання.

Про це повідомив у "Tвіттері" прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук. Читайте такожГройсман планує протягом місяця представити покроковий план роботи уряду "Новий Кабінет міністрів провів перше урядове засідання. Обговорили організаційні моменти, першочергові кроки", - написав Столярчук. Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі з Володимиром Гройсманом, а також затвердила програму роботи уряду.

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