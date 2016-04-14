В ЄС вже з нетерпінням чекають на співпрацю з Гройсманом, сподіваючись на реформи - заява

Відповідна заява Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні та європейського комісара з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнеса Гана була розповсюджена у четвер в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Сьогоднішнє призначення нового уряду України на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом є важливим розвитком подій у час, коли країні вкрай необхідний новий імпульс. Зустрівшись багато разів з Гройсман в якості спікера Верховної Ради, в тому числі, зовсім недавно, ми з нетерпінням чекаємо роботи з ним, щоб на основі фундаментальних реформ та підзвітного врядування побудувати сильну Україну", - заявили Могеріні та Ган.

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Могеріні та Ган також запевнили, що ЄС, як і раніше, готовий підтримувати Україну, як політично, так і з застосуванням фінансової та технічної допомоги у реалізації "ключових реформ, модернізації країни і боротьбі з корупцією". "У цьому зв'язку ми будемо підтримувати новий уряд, щоб гарантувати, що ключові політичні та економічні інституції працюють ефективно та прозоро, а також зміцнюється верховенство права. У зв'язку з цим велике значення будуть мати структура прокуратури, яка буде щиро віддана енергійній реформі", - наголосили вони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України, одночасно призначивши на цю посаду вже колишнього спікера парламенту Гройсмана.

Також український парламент сьогодні затвердив новий склад Кабміну та його програму діяльності, тим самим надавши новому складу уряду річний імунітет.