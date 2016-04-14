Парубій: дочасних парламентських виборів не буде

Про це в ефірі 5 каналу заявив новообраний голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Вважаю, політична криза, яка була, вона була більше створена, аніж реальна політична криза. І на жаль, вона перейшла в реальний стан, коли ряд фракцій покинули коаліцію і перед країною стояли величезні виклики. Хаос в Україні і дестабілізація у країні – це є зовнішній сценарій. І, власне, був великий ризик, що ця криза може штовхнути Україну на такий сценарій. Це було величне випробування, яке стояло перед нами, перед всім суспільством, і перед політичним керівництвом країни", – зазначив він.

Читайте такожПарубій не бачить жодної колізії у звільненні міністрів після їх призначення у новий уряд

Парубій зауважив: "Я хочу відзначити дуже гідний вчинок Арсенія Яценюка, який, розуміючи всі ризики, які стоять перед нами, подав у відставку. І, на мою думку, він тим дав приклад, як має поводитися державний діяч для розв'язання кризи, створеної не ним, але він дав можливість цю кризу вирішити".

Зі слів голови парламенту, на сьогодні криза в питанні коаліції й уряду вирішена.

Читайте такожПарубій доручить з'ясувати, скільки депутатів у коаліції, бо сам не впевений

"Власне там, де була криза – в питанні коаліції й уряду – вона вирішена, і ми можемо сказати, що на сьогодні тема дочасних виборів і повідомити тим, хто на них дуже розраховував, хто дуже її хотів ... я хочу їх глибоко розчарувати: дочасних виборів не буде", – наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала призначення нинішнього першого віце-спікера парламенту Андрія Парубія на посаду голови ВР.