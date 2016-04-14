У ЄС та США привітали Гройсмана з призначенням на посаду прем'єр-міністра

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, Віце-президент США висловив сподівання, що призначення нового Уряду створить необхідний імпульс для прискорення системних реформ в Україні відповідно до програми співробітництва з МВФ та Угоди про асоціацію з ЄС. Байден підтвердив солідарність США з Україною та готовність його держави надалі надавати всебічну підтримку Україні на шляху перетворень.

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У відповідь Гройсман наголосив на незмінності курсу реформ в Україні та підкреслив усвідомлення новопризначеним Урядом необхідності прискорення темпу та підвищення якості системних перетворень у державі. Він також висловив вдячність Байдену за його особисту роль у підтримці України Сполученими Штатами.

Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц високо оцінив ефективну двосторонню взаємодію між Верховною Радою та Європейським Парламентом, якою позначився період перебування Гройсмана на посаді Голови Верховної Ради України. У свою чергу прем’єр-міністр України подякував Мартіну Шульцу за практичний внесок Європейського Парламенту у процес зміцнення інституційної спроможності Верховної Ради та запевнив у готовності Уряду підтримувати цей процес.

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Високий представник ЄС Федеріка Могеріні наголосила на солідарній позиції Європейського Союзу на підтримку України у подоланні актуальних викликів. Гройсман, у свою чергу, висловив вдячність Європейській Комісії за готовність підтримувати новий Уряд у впровадженні ключових реформ, модернізації країни та боротьбі з корупцією, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України призначила спікера парламенту Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.