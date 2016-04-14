"Батьківщина" звернеться до Конституційного суду щодо незаконності призначання Кабміну

Про це в ефірі на телеканалі 112 Україна заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Я хочу зараз зробити заяву. Партія "Батьківщина" відсьогодні починає розробляти подання до Конституційного суду щодо незаконності, неконституційності всього, що сьогодні відбулося у ВР. Або цей міжсобойчик повернеться до Конституції, до законів, до регламенту, до процедур, або вони не потрібні в такому вигляді країні. Ми звернемося до Конституційного суду. Для цього потрібно 45 підписів народних депутатів, які не втратили честь", - зазначила вона.

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При цьому Тимошенко закликала "Самопоміч" та "єврооптимістів" приєднатися до цієї ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України призначила спікера парламенту Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.