Парубій виступає за введення візового режиму з Росією

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

"Перебуваючи на посаді секретаря РНБО, я виступав з ініціативою введення візового режиму з Російської Федерацією. Ця моя позиція залишається. Я вважаю, той шлях, який ми повинні пройти. Коли ми бачимо агресію з боку якої-небудь держави, такі відносини зупиняються і призупиняються", - сказав Парубій.

Читайте такожПарубій: дочасних парламентських виборів не буде

При цьому Парубій уникнув питання, чи буде поставлено на голосування розрив дипломатичних відносин з Росією.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України у закордонних справах відхилив проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 31 березня народний депутат від “Народного фронту”, заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ігор Гузь заявив, що наполягає на розгляді парламентом проекту постанови про припинення дипломатичних відносин з Росією (№4221).

Читайте такожПарубій не бачить жодної колізії у звільненні міністрів після їх призначення у новий уряд

Депутат зазначив, що на комітеті, за участі авторів проекту постанови, відбулося його обговорення. "Було ухвалено рішення. Чотири депутати нашого комітету проголосували за це: я, Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ (фракція "Батьківщина"), це Володимир Ар'єв, член БПП, і Віктор Вовк — Радикальна партія", - сказав він, і додав, що двоє членів комітету утрималися, а один проголосував "проти".

Так комітетом було ухвалено рішення щодо рекомендації ухвалення цієї постанови.

Водночас, зауважив він, Ар'єв "змінив свою позицію буквально вчора, коли закінчилося засідання нашого комітету". "Він сказав, що він не зорієнтувався", - додав Гузь.

Голова комітету Ганна Гопко зазначила, що Ар'єв планує відкликати свій підпис, але для цього необхідно зібрати підписи інших 6 членів комітету, які погодяться зібрати позачергове засідання комітету і знову розглянути це питання.