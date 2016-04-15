У Нідерландах заявили про наміри провести референдум щодо ЗВТ зі США

Наразі вже близько 100 тисяч голландців підписали петицію з вимогою референдуму, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Euractiv.

Для того, щоб Виборча рада Нідерландів оголосила консультативний референдум, необхідно 300 тисяч підписів.

Ініціатором референдуму виступає Соціалістична партія Нідерландів, яка на парламентських виборах 2012 року здобула підтримку 10% виборців і отримала 15 з 150 місць у парламенті.

Речник партії Яспер ван Дійк сказав, що референдум щодо асоціації з Україною дав кампанії з референдуму щодо ТТІР новий імпульс.

"Ми хочемо, щоб це сталося. Ми виступаємо за проведення референдуму щодо ТТІР" - сказав він.

Водночас голосування щодо ТТІР не може бути організоване, доки угода між ЄС і США не фіналізована.

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Наразі укладення угоди активно просувається – і ЄС, і США хочуть досягти згоди до закінчення президентських повноважень Барака Обами у січні 2017 року. Після того, як угоду буде укладено, її має ратифікувати Європарламент і парламенти 28 держав-членів.

Організатори нового референдуму у Нідерландах стверджують, що як тільки ТТІР буде фіналізовано, вони зроблять відповідну заявку на проведення голосування до Виборчої ради.

Згідно з голландським законом, який набув чинності влітку минулого року, виборці можуть винести на референдум будь-яку міжнародну угоду.

Нагадаємо, 12 квітня Виборча рада Нідерландів оприлюднила офіційні результати консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Явка склала 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%. Референдум відбувся 6 квітня.

7 квітня уряд Нідерландів заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами референдуму, прийнятний для всіх сторін.