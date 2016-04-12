В Нідерландах оголосили офіційні результати референдуму щодо асоціації Україна - ЄС
17:24, 12 квітня 2016Політика
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Явка склала 32,28%, проти проголосували 61%.
В Нідерландах оголосили офіційні результати українського референдуму / УНІАН
Виборча Рада Нідерландів оприлюднила офіційні результати референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: явка склала 32,28%, проти проголосувало 61%, за – 38,21%.
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Як передає власний кореспондент УНІАН, результати референдуму були оголошені у вівторок в Гаазі у міжнародному прес-центрі Nieuwspoort та транслювалися у прямому ефірі на сайті центра.
Референдум щодо Угоди про асоціацію України з ЄС відбувся 6 квітня. Того ж дня були оголошені попередні неофіційні дані: явка склала 32,2%, проти проголосувало 61,1%, за – 38,1%.
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