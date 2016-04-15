Порошенко звільнив Кубіва від виконання обов’язків представника президента у Раді

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Степана Кубіва від виконання обов’язків представника президента у Верховній Раді.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Читайте такожПорошенко розпустить Раду, якщо цього тижня не буде нової коаліції і уряду - Кубів Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада учора, 14 квітня, ухвалила постанову про формування складу Кабінету міністрів, відповідно до якої Кубів став першим віце-прем'єром – міністром економічного розвитку. Також вчора парламент достроково припинив повноваження народного депутата Кубіва.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter