Порошенко звільнив Кубіва від виконання обов’язків представника президента у Раді
16:56, 15 квітня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Степана Кубіва від виконання обов’язків представника президента у Верховній Раді.
Порошенко звільнив Кубіва /УНИАН
Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада учора, 14 квітня, ухвалила постанову про формування складу Кабінету міністрів, відповідно до якої Кубів став першим віце-прем'єром – міністром економічного розвитку. Також вчора парламент достроково припинив повноваження народного депутата Кубіва.
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