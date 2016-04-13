На посаду міністра економіки претендують Кубів, Ковалів і Нефьодов - джерело

Про це повідомило УНІАН джерело, близьке до переговорного процесу щодо складу уряду.

Також на посаду віце-прем'єр-міністра із соціальних питань пропонується Павло Розенко, віце-прем'єра з питань євроінтеграції - Іванна Климпуш-Цинцадзе. На посаду віце-прем'єр-міністра пропонується В'ячеслав Кириленко, а віце-прем'єра з питань реформ - Дмитро Шимків, віце-прем'єр-міністра з питань АТО і Донбасу - Володимир Кістіон. Серед кандидатів на посаду міністрів — Олександр Данилюк (міністр фінансів), міністр соціальної політики – Андрій Рева, міністр екології - Остап Семерак, міністр освіти - Лілія Гриневич, міністр аграрної політики та продовольства - Тарас Кутовий, міністр інфраструктури - Володимир Омелян, міністр молоді та спорту - Ігор Жданов, міністр культури - Євген Ніщук, міністр інформполітики - Юрій Стець, міністр регіонального розвитку та ЖКГ політики - Геннадій Зубко.

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В той же час на своїх посадах мають залишитися Арсен Аваков (МВС), Павло Петренко (Міністерство юстиції).

Джерело повідомило, що на сьогодні так і не узгоджено кандидатури на посади міністра енергетики та вугільної промисловості та міністра охорони здоров'я. На посаду міністра Кабінету міністрів України пропонується Олександр Саєнко.