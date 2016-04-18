Каська знову викликають до прокуратури: тепер через позови Януковича до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Касько заявив сьогодні журналістам після допиту у "майданівській справі".

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"По завершенню цього допиту мені вручили повістку про необхідність явки на допит в черговому кримінальному провадженні — за фактом зловживання службовим положенням під час подання заяв щодо процесуальної інтервенції держави Україна в справі загального суду ЄС за позовами Януковича Віктора Федоровича, Януковича Віктора Вікторовича, Януковича Олександра Вікторовича про скасування рішення ради ЄС від такого-то числа в якості свідка", - сказав Касько, зазначивши, що допит має відбутися цього четверга.

Що стосується сьогоднішнього допиту, то він зазначив, що на ньому його запитували, як складалися документи у березні 2014 року, чому складалися, ким і як реєструвалися тощо.

При цьому Касько звернув увагу на той факт, що він був призначений на посаду заступника генпрокурора лише у травні 2014 року, а отже йому про ці події нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Касько заявив, що оскаржуватиме в Апеляційному суді це рішення Печерського райсуду.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Касько підозрювався у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

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За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.