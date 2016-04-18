Порошенко поспілкувався з Путіним щодо Савченко

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Петро Порошенко наголосив, що Україна закликає Росію негайно звільнити Надію Савченко. Під час розмови було також обговорено питання російських військовослужбовців Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова.

Сторони домовилися про невідкладний допуск до Надії Савченко Генконсула України в Ростові.

Також, у зв’язку з погіршенням здоров’я Надії Савченко, президент України закликав допустити до неї українських або німецьких лікарів.

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Як повідомляв УНІАН, російських спецпризначенців Александрова і Єрофєєва визнали винними і засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд визнав Александрова та Єрофєєва винними по наступних статтях Кримінального кодексу України: ведення агресивної війни (стаття 437), участь у терористичній організації (стаття 258-3), скоєння терористичного акту, що призвело до смерті людини (стаття 258 частина 3).

Раніше, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко.