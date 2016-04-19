"Було перейдено межу": Порошенко прокоментував заборону Меджлісу окупантами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Данія Ларсом Льокке Расмуссеном сьогодні у Києві.

"Я вдячний пану прем’єр-міністру за позицію Данії щодо анексії Криму… та закріплення зусиль України в звільненні Криму, а також захисту українського та кримськотатарського населення від тих тортур, які зараз відбуваються", - зазначив президент.

"Вчора було перейдено межу – був заборонений Меджліс кримськотатарського народу", - заявив Порошенко.

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"Ми високо цінуємо підтримку Копенгагеном наших позицій щодо звільнення незаконно утримуваних українських громадян в РФ, в тому числі Надію Савченко, Олега Сенцова та інших політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії, включаючи полонених на Донбасі», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, влада РФ призупинила діяльність Громадського об'єднання «Меджліс кримськотатарського народу» в окупованому Криму «в зв'язку зі здійсненням екстремістської діяльності».

«18 квітня 2016 року в перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності, включено громадське об'єднання «Меджліс кримськотатарського народу», - повідомила прес-служб російського Міністерства юстиції.