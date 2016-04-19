Порошенко заявив, що узгодив із Путіним "певний алгоритм звільнення Савченко"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Данія Ларсом Льокке Расмуссеном сьогодні у Києві.

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«Вчора я ініціював телефонну розмову з Путіним. На основі попередніх напрацювань, мені здається, нам вдалося узгодити певний алгоритм звільнення Надії», - заявив він.

«Як ви знаєте, що вчора суд виніс рішення у справі російських ГРУшників Єрофєєва та Александрова, і це рішення суду відкриває певні можливості для задіяння механізму обміну», - додав президент.

«Однак я дуже просив би всіх уникнути спекуляцій з цього приводу, з приводу термінів повернення та будь-яких подальших кроків – це питання не може бути предметом для політичних ігор», - заявив Порошенко.

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