Верховна Рада звільнила майже 200 кримських суддів-зрадників

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що йдеться про звільнення кримських суддів, які "зрадили українську державу, які зрадили своїй присязі, які зрадили український народ".

"Ми будемо мати 197 голосувань по кожному судді окремо", - сказав спікер парламенту перед голосуванням.

У відповідних постановах йшлося, зокрема, про суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, Господарського суду АР Крим, Окружного адміністративного суду міста Севастополя, Апеляційного суду Севастополя, Окружного адмінсуду АР Крим, низки районних судів Севастополя і Сімферополя, Ялтинського, Керченського, Алуштинського, Судацького та Феодосійського міських судів, Чорноморського райсуду Криму.

Загалом на звільнення всіх судей пішло близько півтори години.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Верховного суду України, станом на березень 2014 року в Криму працювали 492 українських суддів. Після так званого "приєднання" Криму до РФ 46 суддів виявили бажання перевестись на континент, 68 суддів виявили бажання звільнитися (хто у відставку, а хто за власним бажанням), а 276 залишилися в Криму.

У березні 2016 року Верховний суд України дозволив Генеральній прокуратурі без звернення до Верховної Ради арештувати 276 суддів, які служать окупаційній владі в Криму після захоплення Російською Федерацією півострова.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.