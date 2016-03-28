Верховний суд дозволив арешт суддів, які служать окупаційній владі в Криму, без згоди Ради
Верховний суд України дозволив Генеральній прокуратурі без звернення до Верховної Ради арештувати 276 суддів, які служать окупаційній владі в Криму після захоплення Російською Федерацією півострова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВСУ Ярослав Романюк сьогодні на брифінгу.
"Станом на березень 2014 року, коли розпочалася анексія Автономної республіки Крим Російською Федерацією, в Криму працювали 492 українських суддів. Після анексії Автономної республіки Крим Російською Федерацією 46 суддів виявили бажання перевестись на континент, 68 суддів виявили бажання звільнитися (хто у відставку, а хто за власним бажанням), але 276 суддів поступили інакше", - сказав Романюк.
За його словами, "вони пристали на пропозицію органів влади РФ не припинивши свого громадянства України, не подавши документів про звільнення з посади судді України, прийняли російське громадянство, взяли участь у конкурсі на зайняття посад суддів Російської Федерації в Криму, стали переможцями цих конкурсів, були призначені на посади судів РФ, і розпочали здійснення правосуддя на території Автономної республіки Крим від імені РФ".
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Романюк наголосив, що такі дії цих суддів органами досудового слідства, і зокрема Генеральною прокуратурою, було кваліфіковано за статтею 111 в частині 1 Кримінального кодексу Україну (державна зрада), що передбачає покарання позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з можливістю конфіскації майна.
За словами голови ВСУ, оскільки ці судді не прибували на виклики до ГПУ, то генпрокурор Віктор Шокін вніс влітку 2015 року 276 подань щодо кожного з цих суддів. Генпрокурор у поданнях просив їх підтримати та внести до Верховної Ради з тим, щоб отримати дозвіл парламенту на затримання та арешт цих суддів.
"У Верховному суді дуже ретельно, прискіпливо перевірено кожне з цих 276 подань, і прийнято рішення... застосовувати закон не формально, а застосовувати закон змістовно. Йдеться про позбавлення суддівського імунітету", - заявив Романюк.
Голова ВСУ наголосив, що, виходячи з того, що ці судді впродовж останніх двох років нічого спільного з судовою системою України не мають, не здійснюють правосуддя від імені України і за своєю ініціативою припинили стосунки з судовою системою України, то Українська держава не має їх захищати суддівським імунітетом.
"Якщо прокурор вважає, що для цього є підстави, він повинен напряму вирішувати питання про обрання такого запобіжного заходу, як арешт", - заявив Романюк.
Таким чином у Верховному суді України вважають, що не вбачається потреби в отриманні згоди парламенту на затримання і взяття під варту вказаних осіб і, відповідно, в підтриманні та внесенні головою ВСУ з цією метою подань ГПУ до парламенту. За наявності підстав рішення про затримання і взяття під варту цих осіб може бути прийнято безпосередньо судом за поданням прокурора без згоди Верховної Ради України.