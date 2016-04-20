Мінюст підготував усі необхідні документи для повернення Савченко до України

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Міністерство юстиції оперативно опрацювало заяву, яка надійшла до нас від Надії Савченко відносно її повернення до України на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року. Усі необхідні документи, які стосуються юридичної сторони даного питання, у нас готові", - підкреслив міністр.

Однак, за його словами, Конвенція передбачає певні бюрократичні процедури.

Читайте такожУ Росії заявили про "політичну волю" на обмін Савченко на ГРУшників

"Через стан здоров’я Надії терміни визначені конвенцією для нас не є прийнятними. Тому ми прийняли рішення дати можливість дипломатам попрацювати з російською стороною для того, щоб отримати механізм і гарантії дотримання строків. Як тільки вони повідомлять нам про результати своєї роботи, ми одразу ж запустимо відповідні юридичні механізми", - повідомив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Петренко поінформував, що Міністерство юстиції України отримало звернення Савченко, в якому вона просить почати процедуру повернення її в Україну.

Суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.