У Раді Європи сподіваються на обмін Савченко на засуджених Єрофеєва та Александрова

Про це він заявив у вівторок, 19 квітня, під час спільних слухань політичного та правового комітетів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі, передає Deutsche Welle.

"Новина про телефонну розмову Порошенка та Путіна щодо можливого обміну Савченко надійшла учора увечері, тож я сподіваюся, що обмін ув'язненими відбудеться", - припустив комісар.

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Водночас генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд, відповідаючи на запитання депутатів ПАРЄ під час сесійного засідання, відмовився коментувати ймовірність обміну члена української делегації (Савченко) та російських співробітників ГРУ.

"Рада Європи не раз закликала російську владу звільнити Надію Савченко з гуманітарних міркувань, і ми продовжуємо робити ці заклики", - наголосив Ягланд.

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Проте він не захотів конкретизувати, яку саме участь бере керівництво РЄ у боротьбі за звільнення української льотчиці. "Інколи публічні заяви стають на заваді виконанню поставленої мети, проте ми продовжуємо боротися за звільнення Надії Савченко", - пояснив свою позицію Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) перенесла дебати стосовно незаконно засудженої у Російській Федерації української льотчиці Надії Савченко на 21 квітня.