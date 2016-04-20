Геращенко: Україна готова передати бойовикам 50 осіб для обміну на 25 заручників

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.

"На сьогоднішньому засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську, де українську сторону представляємо я і В.Медведчук, ми виступили з ініціативою звільнення заручників. Ми передали ОРДО список 25 українців, які потребують першочергової медичної допомоги, давно утримуються в тюрмах, мають проблеми зі здоров'ям, аби їх якнайшвидше звільнили. Натомість, українська сторона готова передати 50 осіб, яких розшукують представники окремих регіонів Донецької області", - повідомила Геращенко.

Водночас вона відзначила: "Ми пропонуємо, аби операція по звільненню заручників відбулася до Великодніх свят, аби десятки родин зустріли це світле православне свято разом, в родинному колі".

"Також ми нагадали про звернення від українських освітян і науковців до представників ОРДО з проханням терміново звільнити релігієзнавця І. Козловського, і що ми чекаємо відповіді на це. Пройшлися по прізвищах всіх заручників, які потребують термінового медичного догляду", - додала Геращенко.

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Окрім того, за її словами, на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контаткної групи у Мінську було обговорено питання доступу міжнародних гуманітарних організацій на окуповані території, а також питання КПВВ.

"Особливу увагу приділили питанням контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Позиція України - напередодні великих свят зростає кількість людей, які хочуть відвідати родичів чи рідні місця в ці дні. Неприпустимим є обстріли КПВВ, внаслідок чого було завдано шкоди КПВВ в Станиці Луганській і тепер об'єкти там потребують ремонту. На сьогодні КПВВ в Луганській області не працюють через питання безпеки. І тому терміново потрібно припинити порушення режиму тиші на лінії зіткнення, особливо в місцях контрольних пунктів та узгоджених транспортних коридорів. Ми виступаємо за те, щоб КПВВ запрацювали якнайшвидше і на свята люди могли відвідати рідних", - наголосила Геращенко.