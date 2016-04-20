Геращенко: Україна готова передати бойовикам 50 осіб для обміну на 25 заручників
Українська сторона готова передати контрольованим Росією бойовикам 50 осіб для обміну на 25 українських заручників.
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.
"На сьогоднішньому засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську, де українську сторону представляємо я і В.Медведчук, ми виступили з ініціативою звільнення заручників. Ми передали ОРДО список 25 українців, які потребують першочергової медичної допомоги, давно утримуються в тюрмах, мають проблеми зі здоров'ям, аби їх якнайшвидше звільнили. Натомість, українська сторона готова передати 50 осіб, яких розшукують представники окремих регіонів Донецької області", - повідомила Геращенко.
Водночас вона відзначила: "Ми пропонуємо, аби операція по звільненню заручників відбулася до Великодніх свят, аби десятки родин зустріли це світле православне свято разом, в родинному колі".
"Також ми нагадали про звернення від українських освітян і науковців до представників ОРДО з проханням терміново звільнити релігієзнавця І. Козловського, і що ми чекаємо відповіді на це. Пройшлися по прізвищах всіх заручників, які потребують термінового медичного догляду", - додала Геращенко.
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Окрім того, за її словами, на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контаткної групи у Мінську було обговорено питання доступу міжнародних гуманітарних організацій на окуповані території, а також питання КПВВ.
"Особливу увагу приділили питанням контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Позиція України - напередодні великих свят зростає кількість людей, які хочуть відвідати родичів чи рідні місця в ці дні. Неприпустимим є обстріли КПВВ, внаслідок чого було завдано шкоди КПВВ в Станиці Луганській і тепер об'єкти там потребують ремонту. На сьогодні КПВВ в Луганській області не працюють через питання безпеки. І тому терміново потрібно припинити порушення режиму тиші на лінії зіткнення, особливо в місцях контрольних пунктів та узгоджених транспортних коридорів. Ми виступаємо за те, щоб КПВВ запрацювали якнайшвидше і на свята люди могли відвідати рідних", - наголосила Геращенко.