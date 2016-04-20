Савченко звернулась в Мін'юст України із заявою про повернення додому
18:25, 20 квітня 2016Політика
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Незаконно засуджена російським судом українська льотчиця Надія Савченко звернулась в Міністерство юстиції України і заявою про повернення на батьківщину відповідно до конвенції про передачу засуджених осіб від 1983 року.
REUTERS
Про це йдеться у заяві Савченко, розміщеній у Twitter російським адвокатом Марком Фейгіним.
"Не зважаючи на те, що я не визнаю ні вини, ні вироку російського суду, однак вимагаю повернення мене в Україну за конвенцією про видачу засуджених (1983 року)", - йдеться у заяві Савченко, яку вона написала в Міністерство юстиції.
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Заява датована 7 квітня.
Фейгін відзначив, що це заява за процедурою видачі Савченко в Україну.
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