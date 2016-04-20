У Росії заявили про "політичну волю" на обмін Савченко на ГРУшників

За її словами, для цього у Росії "є політична воля", передає РІА Новости.

"Я не відкидаю, що такий обмін, на Савченко або інших громадян України, може відбутися. На це потрібна політична воля, у Росії вона є", — заявила Матвієнко журналістам.

Читайте такожАдвокат розповів, що спонукало Савченко припинити голодування

Раніше верховний комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс висловив сподівання, що обмін російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва на українську льотчицю Надію Савченко відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Петренко поінформував, що Міністерство юстиції України отримало звернення Савченко, в якому вона просить почати процедуру повернення її в Україну.

Суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

У свою чергу російські спецназівці Олександр Александров Євген Єрофєєв засуджені до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.