Екс-президент Freedom House назвав особливий статус окремих районів Донбасу поганою ідеєю

Про це заявив колишній президент Freedom House Девід Крамер, відповідаючи на питання про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу, передає ЛІГА.net.

"Я думаю, що Верховна Рада повинна повністю відкинути законодавство з питань особливого статусу окремих районів Донбасу. Це погана ідея, і росіяни взагалі не повинні втручатися у справу виборів у цьому регіоні. Якщо Україна вирішить, що склалися хороші умови для проведення виборів, тоді так, нехай будуть вибори", - зазначив Крамер.

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Він вважає, що питання про місцеві вибори взагалі не повинно було бути в Мінських домовленостях. "Якщо не забезпечена можливість для внутрішньо переміщених осіб і біженців для участі в голосуванні, то ми вже наперед знаємо, якими будуть результати, − вони будуть на користь РФ. Тому це все безглуздо, на мою думку", - наголосив Крамер.

За його словами, Мінський процес мав дуже багато вад від самого початку. "Росія взагалі не виконує будь-яких умов за цими домовленостями. А вся вина вішається на Україну, тому що вона не прийняла законодавства про спеціальний статус. Я думаю, що настав час, щоб відверто визнати це", - додав Крамер.

Нагадаємо, раніше Гризлов заявляв, що голосування щодо Конституції України має бути жорстко пов'язане з ухваленням поправок до закону про надання особливого статусу Донбасу.