Мін'юст Росії отримав запит від України щодо передачі Савченко

20:34, 20 квітня 2016
Політика
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У Мін'юсті РФ повідомили про отримання від Міністерства юстиції України запиту про надання документів, необхідних для передачі засудженої в Росії української громадянки Надії Савченко Києву для подальшого відбування покарання.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

«До Мін'юсту РФ по факсимільному зв'язку надійшов запит Мін'юсту України про надання документів, необхідних для розгляду питання передачі засудженої Савченков в Україну для подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

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При цьому уточнюється, що рішення про передачу повинен винести російський суд.

«Терміни розгляду запитів компетентних органів держав-учасниць Конвенції про передачу засуджених осіб не регламентовані цим міжнародним договором»,- додали в Мін'юсті Росії.

Як повідомляв УНІАН, Мінюст підготував усі необхідні документи для повернення Савченко до України.

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