ЄС очікує призначення генпрокурором людини з юридичною освітою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Впродовж перших 100 днів уряд України і Верховна Рада мають призначити, і президент має це підтримати, нового генерального прокурора, який має бути орієнтований на реформи. Населення має отримати чіткі сигнали, що є відданість реформам, і генпрокурор повинен мати юридичну освіту”, - сказав Ган.

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Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» (№ 4469), авторами якого є народні депутати від «БПП» Руслан Князевич та Сергій Алєксєєв.

Документом передбачено, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин, який, зокрема, має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше 5 років.

Чинне законодавство визначає, що генпрокурором може бути призначений громадянин, який має вищу юридичну освіту, а також має стаж роботи в сфері права не менше 10 років.

Раніше голова фракції "БПП" Юрій Луценко заявляв, що готовий очолити Генпрокуратуру за умови внесення змін до законодавства щодо кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду генпрокурора в частині юридичної освіти та 10 років юридичної діяльності у правовій площині.