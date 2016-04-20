Законопроект, який дозволяє Луценку стати генпрокурором, відправили на доопрацювання

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 9 членів комітету, проти висловилися 5, а троє утрималися.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» (реєстраційний номер 4469), авторами якого є народні депутати Руслан Князевич та Сергій Алєксєєв (фракція «БПП»).

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Документом передбачено, що на посаду генерального прокурора України може бути призначений громадянин, який, зокрема, має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше п’яти років, але без вищої юридичної освіти.

Як пише Українська правда, саме цей законопроект дозволяє Луценку очолити ГПУ.

Сам Юрій Луценко в ефірі 112 каналу також заявив, що голосував за законопроект Алєксєєва.

"Таким чином майбутній прокурор може бути людиною з-поза системи, однак він не зможе взяти в команду таких самих людей з-поза системи", - сказав Луценко про схвалений законопроект 4481.

"Я розчарований рішенням комітету, більше того, його (законопроект 4469 – ред) не можна буде змінити у Верховній Раді, бо законопроект не просто відхилено, а повернуто назад розробникам", - зазначив Луценко.

За словами Луценка, цей законопроект більше не може бути предметом розгляду у Верховній Раді. "Коли законопроект повертається, він знімається з розгляду. Колеги все добре придумали", - пояснив він.

У той же час, як повідомляв УНІАН, комітет рекомендував парламенту в цілому ухвалити законопроект про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про прокуратуру" щодо вимог на посаду Генерального прокурора (№4481).

Авторами законопроекту є депутат від "Блоку Петра Порошенка" Микола Паламарчук та депутат від групи "Воля народу" Віктор Развадовський.

Як відомо, до Верховної Ради внесли два законопроекти про внесення змін до закону про прокуратуру, які дозволять очолити Генпрокуратуру особі без юридичної освіти. На посаду генпрокурора претендує голова фракції БПП Юрій Луценко.