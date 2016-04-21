У Кремлі не бачать проблеми в можливому прильоті за Савченко літака Порошенка, але про її долю мовчать

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи зможе, і якщо зможе, то коли, прилетіти за Савченко літак президента України.

"Українські літаки літають в РФ регулярно - і чартерні рейси, і інші. Тут жодних проблем немає. Повторюю: поки щодо долі Савченко будь-яких елементів, які можна було б сказати, немає", - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня президент України Петро Порошенко заявив про готовність направити свій літак в РФ, щоб повернути Савченко додому.

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