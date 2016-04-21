ГПУ уточнила: справи проти Пшонки, Кузьміна, Соркіна і Якименка не закриті, а призупинені

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко на брифінгу в Києві.

«Пролунала у пресі інформація про те, що справи було призупинено. Я хочу роз’яснити, в чому справа», - сказав він.

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«Що таке призупинення провадження? Є стаття 280 КПК щодо підстав та порядку зупинення досудового розслідування. Так от, коли людина переховується від правоохоронних органів, є підстави, є практика провадження зупиняти для того, щоб не завершились строки розслідування», - зауважив Куценко.

За його словами, «якщо особи немає, тобто ніяких дій з нею проводити ми не можемо, строк виходить, і тоді адвокати абсолютно законно будуть вимагати закриття справи».

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергія Горбатюка, Генпрокуратура призупинила досудове слідство щодо Якименка, Пшонки, Кузьміна і Соркіна у зв'язку з оголошенням їх у розшук.